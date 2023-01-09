اقتراب انتهاء أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن آخر المستجدات في أزمة أحمد فتوح وعبدالله جمعة، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خلفية إيقافهما وإحالتهما للتحقيق عقب مباراة الداخلية الماضية، في الاتهامات الموجهة إليهما بشأن "تعاطيهما منشطات".

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن أزمة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض اقتربت من الانتهاء وعودة اللاعب إلى التدريبات من جديد في الساعات المقبلة، بعد أن نجح إسماعيل يوسف المدرب العام في تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف.

وأضاف الموقع أن الساعات الماضية شهدت اتصالات بين مرتضى منصور وأحمد فتوح تم خلالها تقريب وجهات النظر وإنهاء الأمر تماماً على أن يعود اللاعب للتدريبات من جديد.

وأشار الموقع إلى اللاعب سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع مرتضى منصور لإنهاء كل الأمور في وجود إسماعيل يوسف المدرب العام وأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة.

وفي السياق، نقلت صحيفة "الوطن" عن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، تأكيده اقتراب انتهاء أزمة أحمد فتوح مع النادي، حيث قال: "علينا أن نغلق الصفحة بكل ما فيها".