شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يقود أول مران مع غزل المحلة استعدادا لمواجهة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد عبد الباقي جمال، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، المران الأول له للفريق بعد توليه القيادة الفنية خلفاً للصربي بابا فاسيليو، استعدادا لمواجهة إنبي فى بطولة الدوري.

ويستعد فريق غزل المحلة لاستضافة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل باستاد المحلة فى الخامسة مساءً.

وكان تولى بابا فاسيليو المسؤولية الفني لفريق غزل المحلة منذ بداية الموسم الجارى، وقاد الفريق خلال 12 مباراة، فاز فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل فى 3 لقاءات، ليحصد الفريق 18 نقطة محتلاً المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري.