شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصعد كريم الدبيس للتدرب مع الفريق الأول بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، تصعيد كريم الدبيس ظهير أيسر فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول بشكل مستمر، وعدم تدربه مع فريق الشباب بالنادى خلال الفترة القادمة فى ظل الحاجة إلى جهوده، لاسيما أنه يملك إمكانيات فنية عالية.

ويرغب كولر فى تجهيز كريم الدبيس للمشاركة بالجبهة اليسرى وتطبيق سياسة التدوير مع التونسي على معلول ومحمد أشرف، لاسيما مع ضغط المباريات والمشاركة في عدد كبير من البطولات.

وأبدى كولر قناعة كبيرة بقدرات كريم الدبيس، لاسيما أنه يجيد اللعب في الجبهة اليسرى والجناحين الأيمن والأيسر، وكذلك اللعب فى قلب الوسط الدفاعي، وهو المركز الذي تم توظيفه للعب فيه من قبل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وانتظم محمد الضاوي، وخالد عبد الفتاح، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثاً؛ في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثا؛ خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي، قبل بدء المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة لدوري الممتاز.