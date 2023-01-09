شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر فى الإسكندرية غداً استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر غدا الثلاثاء إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غدا الثلاثاء بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري في الدوري.
ويعود محمود شبانة إلى صفوف الزمالك بعدما استقرت إدارة الكرة على قطع إعارته من أجل تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود الونش، ورحب جوسفالدو فيريرا بعودة اللاعب للقلعة البيضاء خاصة وإن هذا المركز يحتاج لدعم سريع، كما يكثف مسئولي الزمالك البحث عن مهاجم سواء محلى أو أجنبى، إلا إن إدارة الكرة ترغب في البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه، وترفض التسرع في التعاقد مع أى لاعب قبل التأكد من كفاءته.