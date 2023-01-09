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الزمالك يعسكر فى الإسكندرية غداً استعدادًا لمواجهة الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر غدا الثلاثاء إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد المقبلة في بطولة الدوري الممتاز. 

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غدا الثلاثاء بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري في الدوري.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وكان جوسفالدو فيريرا طلب من الإدارة العمل على سد احتياجات الفريق من صفقات في الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في المراكز التي تحتاج لدعم بعد الإصابات التي لحقت بالفريق وعلى رأسهم محمود الونش، وكذلك مركز المهاجم الصريح الذى يعانى من النقص وغياب عامل الخبرة.

 

ويعود محمود شبانة إلى صفوف الزمالك بعدما استقرت إدارة الكرة على قطع إعارته من أجل تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود الونش، ورحب جوسفالدو فيريرا بعودة اللاعب للقلعة البيضاء خاصة وإن هذا المركز يحتاج لدعم سريع، كما يكثف مسئولي الزمالك البحث عن مهاجم سواء محلى أو أجنبى، إلا إن إدارة الكرة ترغب في البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه، وترفض التسرع في التعاقد مع أى لاعب قبل التأكد من كفاءته.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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