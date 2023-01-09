شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر فى الإسكندرية غداً استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر غدا الثلاثاء إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غدا الثلاثاء بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري في الدوري.