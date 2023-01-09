شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب حل أزمة أحمد فتوح بعد ظهوره فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أزمة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من الحل بعد الاتصالات الأخيرة التى تمت بين اللاعب ومسئولى القلعة البيضاء.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين اللاعب ورموز النادى ومسئولى القلعة البيضاء، انتهت بتوجه اللاعب إلى مقر النادى بميت عقبة للاجتماع مع مسئولى الزمالك، وتوضيح موقفه مما أثير حول رفضه الخضوع لتحليل المخدرات.

وكان أحمد فتوح وعبد الله جمعة تغيبا عن تدريب الزمالك لليوم الثالث على التوالى، بعد الأزمة التى حدثت عقب مباراة الداخلية، وتوجيه اتهام لهم بتناول الثنائى المخدرات.