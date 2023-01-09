الامارات | غاريث بيل يعلن اعتزاله اللعب نهائياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجناح الويلزي غاريث بيل اعتزاله اللعب على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني واضعا حدا لمسيرة مظفرة في كرة القدم.

وقال بيل (33 عاما) على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد دراسة متأنية ومدروسة، أعلن اعتزالي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية".

واضاف "أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها. لقد منحتني حقا بعضا من أفضل اللحظات في حياتي. أعلى المستويات على مدار 17 موسما وسيكون من المستحيل تكرارها بغض النظر عما يخبئه لي الفصل التالي" مشيرا الى انه "انه اصعب قراري اتخذته في حياتي".

وقاد بايل منتخب بلاده الى نهائيات كأس اوروبا مرتين عامي 2016 وذلك للمرة الاولى في تاريخه وبلغ معه نصف النهائي، ثم 2021، والى نهائيات مونديال قطر 2022 للمرة الاولى منذ 1958، كما احرز في صفوف ريال مدريد الاسباني دوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري الاسباني 3 مرات وكأس اسبانيا مرة واحدة خلال تسع سنوات أمضاها معه (2013-2022).

ويملك بيل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ويلز (111)، وافضل هداف في صفوفه (41).

وخاض بيل اللاعب السابق ساوثمبتون وتوتنهام وريال مدريد ولوس أنجليس اف سي، آخر مباراة له في صفوف منتخب بلاده في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد انكلترا في دور المجموعات من مونديال قطر.

واضاف بيل "منذ لمسي الكرة للمرة الاولى مع ساوثمبتون حتى آخر مرة مع لوس انجليس وكل شيء ما بينهما، جعلني اعيش مسيرة بفخر وامتنان كبيرين".

وتابع "انا مدين للعديد من الاشخاص لمساعدتي على تغيير حياتي وسلك مسيرة لم أكن أحلم ان اخوضها عندما بدأت ممارسة اللعبة بعمر التاسعة".

هنأه توتنهام على حسابه على تويتر بالقول "تهانينا على مسيرة مدهشة".

اما لوس انجليس فقال "أتى الى هنا وهدفه احراز بطولة الدوري، وكما فعل اينما حل، نجح في تحقيق هدفه".