الامارات | الحمرية يتعاقد مع الدولي السوري مارديكيان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الحمرية الثقافي الرياضي عن تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي السوري مارديك مارديكيان لتمثيل الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى وذلك في فترة الانتقالات الشتوية بصفته لاعب حر، بعدما فسخ عقده مع فريقه السابق الشرطة العراقي.

وأعرب مارديكيان عن سعادته بالانضمام لنادي الحمرية، ومقدما شكره لمجلس إدارة النادي والطاقم الفني للفريق.