رسميًا.. جاريث بيل يعتزل كرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي.

وأصدر بيل بياناً رسمياً نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أكد خلاله اعتزاله كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخب بشكل رسمي.

وقال النجم الويلزي في البيان: "أعلن اعتزالي كرة القدم على مستوى النادي وعلى المستوى الدولي بشكل فوري".

وأضاف بيل: "أشعر أنني حقق حلمي بلعب الرياضة التي أحبها، وأعطتني العديد من اللحظات الرائعة في حياتي على مدار الـ17 مواسم الماضية".

وتابع: "منذ أول لمسة لي مع فريق ساوثامبتون وحتى الأخيرة مع لوس أنجلوس وكل الأندية التي لعبت لها في المنتصف، ولعبي مع المنتخب لـ111 مباراة، الأحلام أصبحت حقيقة".

وواصل بيل: "أود أن أعبر عن امتناني لكل الأطراف التي لعبت معها طوال هذه الرحلة، ولكل الأشخاص التي ساعدت على تغيير شيء في حياتي، ولم أكن أحلم بهذا الأمر عندما بدأت وعمري 9 سنوات".

وأكمل قائد منتخب ويلز: "إلى كل أنديتي السابقة، ساوثامبتون، توتنهام، ريال مدريد وأخيراً لوس أنجلوس، وكل المدربين وزملائي وأصدقائي وعائلتي، لقد غيرتم في حياتي بشكل لا يقاس"، مختتماً: "أنا انتقل الآن إلى المحطة القادمة في حياتي، حان وقت التغيير، وبداية تحدٍ جديد".

يشار إلى أن جاريث بيل حقق العديد من الألقاب، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الدوري الإسباني 3 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس ملك إسبانيا مرة، السوبر الأوروبي 3 مرات، السوبر الإسباني 3 مرات، كأس الرابطة الإنجليزية مرة وكأس الدوري الأمريكي مرة.