شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة المرحلة الثانية بدورى رجال الطائرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك غداً فى ختام الدور الثانى من المرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023 .

موعد مباراة قمة دورى رجال الطائرة

تقام مباراة قمة الدور الثانى من المرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز فى الثامنة مساء غد الثلاثاء على صالة الفريق الأحمر.

ونجح الأهلى فى الفوز بقمة الدور الأول من المرحلة الثانية فى اللقاء الذى أقيم يوم 21 ديسمبر الماضى على صالة الزمالك .

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.

كما أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتى تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

جدول المباريات كأس السوبر

*يوم الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الأهلى الساعة 6.

*يوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلي - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الزمالك الساعة 6.

*يوم السبت 11 فبراير 2023

الإتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير، مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

نظام البطولة:-

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب و لن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.