شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستهدف تدعيم خط الهجوم فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب نادى بيراميدز فى تدعيم مركز المهاجم الصريح خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعدما أبدى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى رغبته فى تدعيم المركز.

ووضع بيراميدز أكثر من مهاجم أفريقى على طاولة باتشيكو لاختيار أفضلهم والدخول فى مفاوضات جادة مع مسئولى ناديه، لحسم الصفقة والتعاقد مع اللاعب لدعم المركز.

فى الوقت نفسه، يرغب بيراميدز فى التعاقد مع لاعب وسط يجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب وتحديدًا فى مركز عبد الله السعيد، ليصبح بديلاً مناسبًا فى المرحلة المقبلة.

ويجتمع هانى سعيد مع باتشيكو للحديث حول متطلبات المرحلة المقبلة، واحتياجات الفريق من صفقات فى الميركاتو الشتوى الحالى، لاسيما أن بيراميدز يبحث عن تدعيم مركزين أو ثلاثة على الأكثر.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة صعبة أمام فيوتشر بالجولة الـ 13 ببطولة الدورى، والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، وطلب باتشيكو من لاعبيه التركيز الجيد في المباراة، والعمل على استغلال أنصاف الفرص خاصة وان فيوتشر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وستكون المنافسة شرسة بين الفريقين.