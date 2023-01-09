شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم السعودى يضع الرتوش الأخيرة فى استعارة أوباما من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الحزم السعودى من حسم صفقة استعارة يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكثف الحزم مفاوضاته مع مسئولى الزمالك فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما تراجع نادى أبها السعودى عن مفاوضاته مع الزمالك لضم اللاعب، وتوصل الحزم السعودى لاتفاق مع الزمالك على استعارة "أوباما" لمدة 6 أشهر، مع بند أحقية الشراء فى نهاية الموسم.

ويضع مسئولو الزمالك والحزم السعودى الرتوش الأخيرة فى صفقة يوسف أوباما، خاصة أن اللاعب أصبح ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الزمالك فى الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى موافقته على رحيل اللاعب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.