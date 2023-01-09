شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الصفقات الجديدة وأجواء شتوية فى مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا لمباراة المصري التى تقام ‏مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة فى ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وشهد مران الأهلي اليوم، الاثنين، أجواء شتوية، كما شهد ظهور الصفقات الجديدة وظهر كريم الدبيس بعد قرار تصعيده للتدريب مع الفريق الأول.

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخطططية الخاصة بمباراة المصري.‏

وأدى الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ النواحي ‏الخططية.‏ وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في ‏تدريبات الكرة.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة يومي السبت والأحد بعد المباراة الأخيرة أمام إنبى التى أقيمت ‏باستاد المقاولون العرب فى الجولة الثانية عشرة التى انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في ثلاث.‏

محمد الضاوي، وخالد عبد الفتاح، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثاً انتظما فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثا؛ خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي، قبل بدء المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة لدوري الممتاز.



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