الرمادي: أسوان يحتاج للتعاقد مع 5 لاعبين فى الميركاتو الشتوي

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، عن رغبته فى التعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قائلا، "أريد التعاقد مع اللاعبين لكى أقوم بعملية التدوير حتى لا تكون العواقب وخيمة بسبب إرهاق اللاعبين الذى سيظهر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف المدير الفني لفريق أسوان، فى تصريحات إذاعية، أنه سعيد بتجربته فى الدورى المصرى وتدريب فريق زهرة الجنوب، وإذا رحلت عن أسوان لن أتولى تدريب فريق فى الدوري المصرى مطلقا إلا مع بداية الدورى".

وتابع أيمن الرمادي ، "لاعبو أسوان يستحقون التقدير على ما يقدمونه خلال المباريات الماضية، وهناك صعوبات وإرهاق للاعبين بسبب السفر، ويجب أن يكون هناك تسهيلات لنا فى الإقامة والسفر".

وأضاف، "أشعر أننا مقصرون مع لاعبي أسوان وأشفق عليهم، وأريد أن يكونوا فى صورة أفضل فى جانب الترتيبات قبل خوض المباريات، وسأعاني من إرهاق اللاعبين خلال الفترة المقبلة".