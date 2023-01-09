منتخبنا الوطني يخسر أمام عُمان في خليجي 25



خسر منتخبنا الوطني امام نظيرة العماني بنتيجة 3-2، مساء اليوم الاثنين، على ستاد البصرة الدولي، في الجولة الثانية من دور مجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي 25" في أجواء مطيرة للغاية.



سجل أهداف عمان محمد المسلمي وأرشد العلوي وعصام الصبحي في الدقائق 2 و37 و47، بينما سجل لمنتخبنا الوطني عبد الواسع المطري وعمر الداحي في الدقائق 12 و30.



بتلك النتيجة يتصدر منتخب عمان المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخبنا الوطني دون نقاط، في انتظار مباراة العراق والسعودية بالمجموعة نفسها.



وكان منتخب عمان قد اقتنص نقطة مهمة في الجولة الأولى أمام العراق حيث انتهت مواجهة الفريقين بتعادل سلبي، بينما سقط اليمن أمام السعودية بهدفين دون رد.



يذكر أن منتخبنا الوطني خاض المباراة بحارسه الثالث علي فضل العابسي، بعد إصابتة حارسه الأول والثاني قبل لقاء عمان.







