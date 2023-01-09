شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جاريث بيل يعلق حذائه ويعلن إعتزال كرة القدم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النجم الويلزي جاريث بيل منذ لحظات قليلة تعليق حذائه وإعتزال كرة القدم بشكل نهائي، فى مسيرة لم يكلل لها النجاح على الرغم من موهبة اللاعب الكبيرة كونه أحد أسرع لاعبي كرة القدم فى العقد الأخير، ليفاجئ اللاعب الجماهير المظريدية بخبر إعتزاله لكرة القدم.

وتألق بيل بقميص ريال مدريد بصورة كبيرة، حيث أنه كان أحد أبرز لاعبي الفريق المدريدي لسنوات طويلة، إلا أن الإصابات أثرت فى إستكمال مسيرة اللاعب وإنطلاقته القوية، بعدما بدأ للجماهير أنه أحد النجوم القادمين بحصد الكرة الذهبية بقوة فى السنوات الأخيرة، الشئ الذي لم يحدث فى النهاية.



بيل "الزجاجي" ينهي مسيرته الإحترافية

وأطلقت العديد من الجماهير لقب بيل الزجاجي عن نجم توتنهام وريال مدريد السابق، لا سيما أن اللاعب كان دائم الإصابات بصورة كبيرة، الأمر الذي أثر فى مسيرة اللاعب بصورة كبيرة، بعدما كان أحد أبرز عشر نجوم عالميين عند إنضمامه إلى الميرنجي فى بدايته الأولي.



بيل وأهداف لا تنسي من الذاكرة

وبالحديث عن بيل تتذكر الجماهير المدريدية تلقائيًا هدفه الشهر فى برشلونة والذي استلم خلاله الكرة عند مرمي فريقه على الروق الأيسر، ليتجاوز اللاعب الجميع بسرعته المذهلة ويحرز أحد أفضل أهداف الكلاسيكو بين الناديين، بجانب هدفه الرائع أمام ليفربول فى نهائي الأبطال 2018.