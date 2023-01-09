الامارات | اليمن يودع «خليجي 25» من البوابة العمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب العُماني فوزا بالغ الصعوبة على منتخب اليمن 3-2 في المباراة التي جمعتهما الليلة، على استاد البصرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لخليجي 25.

ورفع الأحمر العُماني رصيده للنقطة الرابعة ليضع قدماً في نصف النهائي في انتظار نتيجة مباراته الأخيرة أمام السعودية يوم الخميس المقبل، في حين ودع المنتخب اليمني منافسات البطولة بعد خسارتين متتاليتين.

وتقدم علي عباس للأحمر بعد دقيقتين فقط، قبل أن يرد المنتخب اليمني بهدفين عن طريق كل من عبد الواسع المطري، من ضربة جزاء «12»، عمر الداحي «30»، ولكن أرشد العلوي تمكن من إدراك التعادل للعُمانيين، «37»، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني نجح عصام الصبحي، في تسجيل الهدف الثالث وهدف التقدم «47».

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة في شوطها الأول، اذ كان المنتخب اليمني ندا قويا للفريق العُماني ولم يتأثر بالهدف المبكر الذي سكن شباكه، بل أنه أضاع فرصتين قبل أن يتحصل على ضربة جزاء التي سجل منها هدف التعادل.

واستمرت مغامرة اليمنيين بعد هدف التعادل وضاعت من أحمد ماهر فرصة تسجيل هدف وهو على بوابة المرمى، لكنه لم يتمكن من ايداعها داخل الشباك، لينجح بعدها عمر الداحي من احراج العُمانيين بتسجيل واحد من أجمل أهداف البطولة من تسديدة مُحكمة، وسط ذهول لاعبي المنتخب العُماني وجماهيرهم في المدرجات.

ولكن حارس اليمن أبي أن يُحافظ على سعادة منتخب بلاده فسقط في المحظور وفشل في التعامل مع تسديدة أرشد العلوي رغم سهولتها ليتعادل العُمانيين والذين أضاعوا ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول عن طريق أرشد العلوي والذي سقط أرضا عند تسديده الكرة بسبب المياه التي غمرت أرضية الملعب.

وفي الشوط الثاني، ظهر المنتخب اليمني بصورة أقل مما كان عليه في سابقه، وظل لاعبوه مُعظم الأوقات في منتصف ملعبهم، خصوصا بعدما استقبلوا هدفا بعد مرور دقيقتين من بداية هذا الشوط وبنفس توقيت هدف عُمان الأول، حينما نجح عصام الصبحي من استغلال كرة مرتدة من العارضة والمرمى خال من حارسه ليودعها داخل الشباك.

ومع الوقت المُحتسب بدلاً كاد المنتخب اليمني أن يتعادل من ضربة جزاء، أهدرها محمد الداحي، بفضل الحارس العُماني إبراهيم المخيني، والذي تصدى للعبة