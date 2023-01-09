بعد احتلال المركز الأخير بالدوري.. ميدو يحسم الجدل حول رحيله من الإسماعيلي.. وقرار نهائي في واقعة باسم مرسي

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، الجدل حول رحيله من تدريب الدراويش، بعد خسارة الفريق أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين في ضمن الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري، واحتلال الفريق الساحلي المركز الأخير في جدول ترتيب الممتاز.

وفي تصريحات إذاعية، نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، وعد ميدو جماهير الإسماعيلي بالقتال فى المباريات المقبلة حتى يستعيد الفريق مكانته مرة أخرى.

وقال ميدو: "بقول لجماهير الإسماعيلي عندكم مدرب قلبه جامد، وسأحارب كل يوم حتى أنجح مع الدراويش، ولن أرحل حتى يقوم مجلس الإدارة بإقالتى من منصبي".

وأضاف مدرب الدراويش: "قبلت التحدى لتدريب الفريق، ولكن هناك صدمة بالنسبة لى بسبب أداء اللاعبين.. يجب على لاعبي الإسماعيلي الاستفادة من الأخطاء والتعلم من المواقف التى حدثت فى مباراة حرس الحدود".

ولفت إلى أنه وقع غرامة مالية على صالح جمعة بسبب غيابه عن التدريب الأساسي للمباراة دون الحصول على إذن.

وتابع ميدو" "طلبت منحي 24 ساعة للتحقق من واقعة باسم مرسي قبل إصدار قرار حتى لا أظلم اللاعب أو النادى، وغداً سأعلن عن القرار فى هذا الأمر".

وواصل: "لن أتخذ قراراً نهائياً فيه ظلم للاعب أو الجماهير، وسندرس الأمر بشكل جيد حتى لا أظلمه وأضعه كبش فداء أمام الجميع".

وأكد ميدو أنه يجب على لاعبي الدراويش تحمل المسؤولية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: "قبل مباراة حرس الحدود الثنائى محمد الشامي وعمر الوحش كانا راحلين عن صفوف الفريق إلى المصرى، ولكن الصفقة فشلت، لذا قدما أداءً سيئاً فى مباراة الحرس".