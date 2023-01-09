شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخفف الحمل البدنى للاعبى الزمالك تدريجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني بشكل تدريجي فى ظل اقتراب مباراة الاتحاد السكندري المرتقبة في مسابقة الدوري الممتاز، وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام بعض الأدوات الخاصة، أعقبها فقرة خاصة بالكرة من خلال التمرير فيما بينهم من لمسة واحدة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان جوسفالدو فيريرا طلب من الإدارة العمل على سد احتياجات الفريق من صفقات في الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في المراكز التي تحتاج لدعم بعد الإصابات التي لحقت بالفريق وعلى رأسهم محمود الونش، وكذلك مركز المهاجم الصريح الذى يعانى من النقص وغياب عامل الخبرة.

ويعود محمود شبانة إلى صفوف الزمالك بعدما استقرت إدارة الكرة على قطع إعارته من أجل تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود الونش، ورحب جوسفالدو فيريرا بعودة اللاعب للقلعة البيضاء خاصة وإن هذا المركز يحتاج لدعم سريع، كما يكثف مسئولي الزمالك البحث عن مهاجم سواء محلى أو أجنبى، إلا إن إدارة الكرة ترغب في البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه، وترفض التسرع في التعاقد مع أى لاعب قبل التأكد من كفاءته.