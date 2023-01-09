شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يقترب من الانضمام للاتحاد السكندري ضمن صفقة مروان عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرت وجهة محمد محمود لاعب وسط الأهلي، والذي كان قريبًا من الانضمام إلى فريق فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والانضمام إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي.

وكشف مصدر عن أن محمد محمود بات قريبًا من الانتقال إلى الاتحاد السكندري وسيتحدد الموقف النهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث حدث تقارب في وجهات النظر بين اللاعب ومسئولي زعيم الثغر، بعدما كان اللاعب يتحفظ في البداية على عرض الاتحاد السكندري.

وشدد المصدر على أنه حدث تقارب في المفاوضات بين الطرفين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشددًا على أن ما يهم اللاعب هو المكان الذي سيشارك فيه بشكل أساسي لرغبته في استعادة مستواه قبل العودة إلى الأهلي.

وعلم ”الخليج 365” أن محمد محمود سينضم إلى الاتحاد السكندري من صفقة انتقال مروان عطية إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وانتظم محمد الضاوي، وخالد عبد الفتاح، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثاً؛ في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثا؛ خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي، قبل بدء المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة ٤٨ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة لدوري الممتاز.