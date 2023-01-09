شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أقوى دفاع بعد ختام المرحلة الأولى لعمومى سيدات اليد.. وسموحة أفضل هجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تصدر الأهلى أقوى دفاع برصيد 315 هدفا فى بطولة دورى عمومى السيدات لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بعد ختام المرحلة الأولى.

فيما جاء سموحة فى المركز الأول، من حيث أقوى هجوم برصيد 648 هدفا، يليه الأهلى بـ604 أهداف، ثم الشمس 586 هدفا، ومن بعده الزمالك برصيد 579 هدفا.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة قمة المرحلة الثانية لدورى محترفى كرة اليد للرجال بالجولة العاشرة يوم 24 مارس المقبل.

ويشهد دورى المحترفين حاليا دورة توقف لاستعداد المنتخب للمشاركة فى بطولة العالم بالسويد وبولندا، على أن تستأنف المسابقة 9 فبراير المقبل.

وتشهد الجولة الأولى من المرحلة الثانية منافسة بين كل من، الأهلى مع سموحة والزمالك مع طلائع الجيش وسبورتنج مع البنك الأهلى.

ويخوض منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد بالمجموعة السابعة منافسات بطولة العالم فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد خلال الفترة من 11 الى 29 يناير 2023.