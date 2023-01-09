شكرا لقرائتكم خبر عن "زوجتى مريضة بالسرطان" سر موافقة إدارة غزل المحلة على رحيل بابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تدريب الفريق عقب إنهاء التعاقد بالتراضى بينه وبين مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، بعد جلسة جمعتهما مساء أمس بأحد فنادق القاهرة الكبرى استمرت 3 ساعات بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعبد الباقى جمال المدرب العام.

وجاء سبب موافقة مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على رحيل اليوناني بابا فاسيليو عقب طلبه بالسفر إلى بلاده لظروف أسرية، بسبب زوجته المريضة بالسرطان.

وعقب انتهاء الجلسة تم الاتفاق من قبل مجلس إدارة النادى على تعين عبد الباقى جمال مدير فنى للفريق خلفا له و منحه كافة الصلحيات في أختيار الصفقات الشتوية القادمة .

وكان تلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام بيراميدز برباعية نظيفة في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و من جانب أخر تعد مباراة إنبى الأول للمدير الفني الجديد عبد الباقى جمال خلفا للمدرب اليوناني بابا فاسيليو الذى رحل عن الفريق بانهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين عقب أجتماع الامس .

يستعد فريق غزل المحلة لاستضافة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات و الهزيمة في 4 مباريات.