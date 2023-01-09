شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب حراس مرمى الزمالك على استخلاص ونقل الكرة والتعامل مع العرضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تدريبيا لرباعي حراسة المرمى "محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية"، على هامش المران الذي أقيم اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد المقبلة.

وقام رباعي حراسة مرمى الزمالك بأداء حصة تأهيلية وبدنية قوية في بداية المران من خلال الركض حول الملعب لعدة دقائق بجانب أمور تأهيل أخرى متنوعة.

عقب ذلك خاضوا فقرة فنية وخططية خاصة من خلال أداء بعض التدريبات بالكرة وقيامهم بمهام اللاعب في استخلاص الكرة ونقلها بالشكل السليم من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى التعامل مع الكرات العرضية وأمور اخري .

وحرص أيمن طاهر على منح رباعي حراسة المرمى تعليمات ونصائح متواصلة أثناء التدريبات. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.