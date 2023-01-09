شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء عويس تشارك فى بطولة الصالات المغطاة لألعاب القوى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك إسراء عويس، لاعبة منتخب ألعاب القوى للوثب، فى منافسات بطولة الصالات المغطاة والتي تقام بفرنسا نهاية الشهر الجارى وبداية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تخوض إسراء عويس منافساتها أيام 21 و 28 يناير الجارى، بالإضافة إلى 4 فبراير المقبل.

ويشارك منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة الضاحية التى تقام بالجزائر منتصف الشهر الجارى فى إطار الاستعدادات للبطولة العربية التى ستنظمها مصر فبراير المقبل وكذلك البطولات الدولية التى ستندرج ضمن الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يمثل منتخب ألعاب القوى فى البطولة الثنائي سالم محمد وهدير عطية حيث تبدأ المنافسات يوم 14 يناير الجارى.

وحدد مسئولو اتحاد ألعاب القوى يوم 10 يناير الجاري كآخر موعد للتسجيل فى منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية، والمقرر إقامتها بالقاهرة الشهر المقبل.