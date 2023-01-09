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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول معلق مباراة الشباب والاتحاد في القمة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الدوري السعودي.

من هو معلق مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي؟

ويستضيف الشباب على ملعبه في العاصمة السعودية، الرياض، نظيره الاتحاد في المباراة التي تم تأجيلها منذ منتصف الشهر الماضي.

وتأجلت هذه المباراة من الجولة التاسعة، لتقام اليوم الإثنين، نظرا لمشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم "العميد" رفقة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر.

ويدخل الاتحاد هذه المباراة وهدفه تعويض خسارته على ملعبه في الجولة الماضية أمام الهلال بهدف دون رد، وهو نفس الأمر بالنسبة للشباب الذي خسر ضد الوحدة 1-2.

ويحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي بواقع 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف والشباب ثالث الجدول، فيما يتواجد الاتحاد رابعا بواقع 24 نقطة.ينتظر أن يقوم المعلق الشهير حماد العنزي بتولي مهمة التعليق على مجريات مباراة الشباب والاتحاد.

وسيتم نقل المباراة على قناة "SSC1 HD" التابعة لشركة الرياضة السعودية المالكة لحقوق بث دوري روشن السعودي.

تقام مباراة مباراة الشباب والاتحاد يوم الإثنين 9 يناير/ كانون الثاني 2023، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" معقل الفريق العاصمي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساء بتوقيت أبوظبي، الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والربع مساء بتوقيت الرباط.

موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة



الموعد: الإثنين 9 يناير 2023

التوقيت: 7.15 الرباط، 8.15 القاهرة، 9.15 مكة المكرمة و10.15 أبوظبي

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"

القناة الناقلة: SSC1 HD

المعلق: حماد العنزي