شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يوجه رسائل تحفيزية للاعبى الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على توجيه عدة رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطالب فيريرا اللاعبين بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وبذل أقصى جهد استعدادا للفترة المقبلة، وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا فى حديثه مع اللاعبين على أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق، مشددا على ثقته فى الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان جوسفالدو فيريرا طلب من الإدارة العمل على سد احتياجات الفريق من صفقات في الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في المراكز التي تحتاج لدعم بعد الإصابات التي لحقت بالفريق وعلى رأسهم محمود الونش، وكذلك مركز المهاجم الصريح الذى يعانى من النقص وغياب عامل الخبرة.

ويعود محمود شبانة إلى صفوف الزمالك بعدما استقرت إدارة الكرة على قطع إعارته من أجل تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود الونش، ورحب جوسفالدو فيريرا بعودة اللاعب للقلعة البيضاء خاصة وإن هذا المركز يحتاج لدعم سريع، كما يكثف مسئولي الزمالك البحث عن مهاجم سواء محلى أو أجنبى، إلا إن إدارة الكرة ترغب في البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه، وترفض التسرع في التعاقد مع أى لاعب قبل التأكد من كفاءته.