شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لن أرحل عن الإسماعيلى إلا حال إقالتى..وغدا القرار النهائى فى واقعة باسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، جماهير الدراويش بالقتال فى المباريات المقبلة حتى يستعيد الفريق مكانته مرة أخرى قائلاً، "بقول لجماهير الإسماعيلي عندكم مدرب قلبه جامد، وسأحارب كل يوم حتى أنجح مع الدراويش، ولن أرحل حتى يقوم مجلس الإدارة بإقالتى من منصبي".

وأضاف ميدو، "قبلت التحدى لتدريب الفريق، ولكن هناك صدمة بالنسبة لى بسبب أداء اللاعبين.. يجب على لاعبي الإسماعيلي الاستفادة من الأخطاء والتعلم من المواقف التى حدثت فى مباراة حرس الحدود".

وأشار ميدو، فى تصريحات إذاعية، إلى أنه وقع غرامة مالية على صالح جمعة بسبب غيابه عن التدريب الأساسي للمباراة دون الحصول على إذن.

وأضاف ميدو، "طلبت منحي 24 ساعة للتحقق من واقعة باسم مرسي قبل إصدار قرار حتى لا أظلم اللاعب أو النادى، وغداً سأعلن عن القرار فى هذا الأمر". وتابع، "لن أتخذ قراراً نهائياً فيه ظلم للاعب أو الجماهير، وسندرس الأمر بشكل جيد حتى لا أظلمه وأضعه كبش فداء أمام الجميع". وأكد أحمد حسام أنه يجب على لاعبي الدراويش تحمل المسؤولية خلال الفترة المقبلة، قائلا، "قبل مباراة حرس الحدود الثنائى محمد الشامي وعمر الوحش كانا راحلين عن صفوف الفريق إلى المصرى، ولكن الصفقة فشلت، لذا قدما أداءً سيئاً فى مباراة الحرس".

وكان نادي الإسماعيلي قد خسر من حرس الحدود بهدفين نظيفين في لقاء أقيم على ملعب "الكلية الحربية" ضمن الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري المصري.