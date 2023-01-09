شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عثمان مدربا عاما لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، تعيين أحمد عثمان مدربا عاما للفريق فى الجهاز الفني، استعدادا لمواجهة إنبى في الدورى المصرى الممتاز.

وتعد مباراة إنبى الأولى للمدير الفني الجديد عبد الباقى جمال خلفا للمدرب اليوناني بابا فاسيليو الذى رحل عن الفريق بانهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين عقب أجتماع الامس .

وكان تولى بابا فاسيليو المسؤولية الفني لفريق غزل المحلة منذ بداية الموسم الجارى، وقاد الفريق خلال 12 مباراة، فاز فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل فى 3 لقاءات، ليحصد الفريق 18 نقطة محتلاً المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري.

وأحرز لاعبو غزل المحلة تحت القيادة الفنية لبابا فاسيليو 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستعد فريق غزل المحلة لاستضافة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل باستاد المحلة فى الخامسة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات و الهزيمة في 4 مباريات.