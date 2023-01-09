الامارات | مدرب منتخب الإمارات يكشف مصير مشاركة ليما في مباراة الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الارجنتيني ردولفو أروبارينا أن المنتخب عانى من مشاكل التمركز خلال مباراته السابقة أمام البحرين في الجولة الأولى وأن عليهم التركيز في مباراة الكويت المقررة غداً الثلاثاء ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في كأس الخليج الـ25.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي: "إن مهاجم المنتخب فابيو ليما الذي غاب عن مباراة البحرين للإصابة في مرحلة الاستشفاء وتلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي وقد يشارك مع المنتخب في مباراة الغد وكذلك ماجد حسن الذي كان أيضا يعاني من إصابة منذ فترة أشهر وهو أيضا يتلقى العلاج وفي طور الاستشفاء والعودة".

وعن افتقاد المنتخب للخبرة المطلوبة في هذه البطولة قال "إن هناك 19 لاعبا شاركوا لأول مرة في قائمة منتخب الأرجنتين وفازوا باللقب ، مشددا على أنه لا يقارن بين المنتخبين لكنه يثق بشكل كامل في لاعبيه".

وتحدث عن توقعاته للمباراة: "متأكد من أن اللاعبين سيكونون على قدر الثقة ولديهم الخبرة الكافية للمشاركة في هذه المباريات وأنني على قناعة كبيرة بإن ردة فعلهم في هذه المباراة ستكون إيجابية جدا وسيكونون على قدر المسؤولية خلال المباراة".