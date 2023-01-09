الامارات | الرياض تجمع ميسي ورونالدو مجددا.. تعرف إلى موعد اللقاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الاثنين، أن الفريق بقيادة الارجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة امام مجموعة مختارة من افضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري، وذلك بعد ايام من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى صفوف الاخير.

سيتوجه سان جرمان إلى العاصمة القطرية الدوحة في 17 الحالي، حيث يستمر في اقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية منذ استحواذ الصندوق القطري للاستثمار الرياضي على ملكية النادي في عام 2011.

وكان «الدون» انتقل بصفقة خيالية الى صفوف النصر السعودي حتى عام 2025 مقدرة بـ200 مليون يورو قادمًا من مانشستر يونايتد الانجليزي.

يأتي وصوله في إطار رغبة السلطات السعودية في تسليط الضوء على كرة القدم في البلاد، ومنها تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب تقديرات، وذلك بعدما استضافت الشرق الاوسط كأس العالم للمرة الاولى على الاطلاق في قطر أواخر العام الماضي.

وستتجه الانظار بطبيعة الحال الى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات، وذلك على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الاسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

وأكد مدرب النصر الفرنسي رودي غارسيا الأحد إقامة المباراة وقال «سيكون مزيجًا بين الهلال والنصر. من أجل التطوير، ان نرى باريس سان جرمان واللاعبين العظماء في صفوفه، إنه في الواقع أمر جيد، الشيء الرئيس هو أن هذا يوضح مدى حرص المملكة العربية السعودية في الرياضة وكرة القدم».

إلا انّ المباراة تأتي على الرغم من أن بطل فرنسا سيخوض مبارة مقررة في مسابقة الكأس المحلية في 21 أو 22 الشهر الجاري ضد فريق محلي من الدرجات الدنيا.