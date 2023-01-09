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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موعد مباريات اليوم 9 يناير 2023 في الدوري السعودي وكأس الخليج والدوري الإسباني وغيرها.

ما هو جدول مباريات اليوم الإثنين؟

مباريات ممتعة كثيرة يمكنك متابعتها اليوم الإثنين 9 يناير/ كانون الثاني 2023، سواءً في كرة القدم العربية أو العالمية.

وتُستكمل منافسات كأس الخليج العربي 25، وتختتم مباريات الأسبوع في الدوريات الأوروبية، كما تلعب مؤجلات الدوري السعودي وأكثر من ذلك.

يلتقي منتخب سلطنة عمان مع منتخب اليمن في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 25.

وفي نفس الجولة تأتي القمة المرتقبة بين المنتخب السعودي والعراق على ملعب البصرة الدولي.

موعد مباراة عمان واليمن في خليجي 25 والقنوات الناقلة

وفي الدوري الإسباني يلتقي أتلتيك بيلباو وأوساسونا، ويلتقي هيلاس فيرونا وكريمونيزي وبولونيا وأتالانتا في الدوري الإيطالي.

أما في دوري روشن السعودي، يلتقي الشباب مع الاتحاد في قمة مؤجلة من الأسبوع التاسع.

مباريات اليوم في خليجي 25

عمان × اليمن - (16:15 السعودية، 17:15 عُمان) - الرياضية العراقية، الكأس الرياضية، دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية، عُمان الرياضية

السعودية × العراق (19:15 السعودية والعراق، 20:15 الإمارات) - الرياضية العراقية، الكأس الرياضية، دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية، عُمان الرياضية

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو × أوساسونا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × كريمونزي (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - AD Sports HD 1

بولونيا × أتالانتا (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - AD Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب × الاتحاد (21:15 السعودية، 20:15 مصر) - SSC HD 1