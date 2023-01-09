شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الجبهة اليمنى فى الأهلي بعد إصابة أكرم وكريم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسب الأهلي نقاط مباراة بيراميدز لكنه خسر فيها واحدا من أهم أسلحته الهجومية هذا الموسم، بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم فؤاد الظهير والجناح الأيمن بقطع فى الرباط الصليبي، لتتوالى مصائب الأهلي فى هذه الجبهة، بخسارة أكرم توفيق وكريم فؤاد فى أقل من شهر.

الأهلي يكثف جهوده لإنهاء إجراءات سفر كريم فؤاد للنمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى خلال الأسبوع المقبل لدى نفس الطبيب الذى أجرى جراحة زميله أكرم توفيق الجمعة قبل الماضى، لكنه فى نفس الوقت بدأ رحلة البحث عن البدائل المناسبة لتعويض هذا الثنائى.

ويرى البعض أن الأهلي تلقى ضربة موجعة بسبب إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي للمرة الثانية فى مسيرته، بعدما تعرض لنفس الإصابة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية الماضية بالكاميرون، ثم عاد فى بداية هذا الموسم وقدم مباريات جيدة مع الفريق، قبل أن يتعرض للإصابة مجددًا فى تدريبات القلعة الحمراء بملعب مختار التتش، ثم إصابة كريم فؤاد، وهو ما يمثل ضربة موجعة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، خاصة أن الثنائي فى الجهة اليمنى.

قوة الإصابة تأتى لأنها جاءت فى الوقت الذى بدأ كريم فؤاد يعيد اكتشاف نفسه مع السويسري مارسيل كولر، بعدما أعاد مدرب الأهلي توظيفه داخل الملعب، ليبدأ اللاعب مسيرة التوهج الكروى، وأبرزها عندما أحرز هدف الأهلي الثانى فى شباك الزمالك بكأس السوبر المصرى.

ولم يتوقف كريم فؤاد عند تألقه فى لقاء السوبر ليعود لتسجيل هدفين وصناعة مثلهما فى مباراة الداخلية التى انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف ليحصد لقب رجل المباراة.

وعاد كريم فؤاد ليسجل رابع أهدافه في عهد كولر بشباك المقاولون العرب، وإجمالا شارك كريم فؤاد في 43 مباراة مع الأهلي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 اهداف اخري، وتلقى 5 كروت صفراء وحصد مع المارد الأحمر بطولة وحيدة هي السوبر المحلى.