شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الكاراتيه يزينون بوستر بطولة الدورى العالمى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه التى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى، بصالة استاد القاهرة بمشاركة المنتخب الوطنى.

وأعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه عن بوستر البطولة، والذى يظهر فيه أبطال المنتخب، مثل فريال أشرف، وأحلام حمدى، ومنة شعبان، وعلى الصاوى، ويوسف عماد، وعبد الله ممدوح ، وطه طارق، ونورهان سلامة ونهى عمرو، وآية هشام، وغيرهم من أبطال المنتخب.

وكشف مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، أن حضور منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" التى ستقام بالقاهرة سيكون مجانا للجميع. ووجه الاتحاد الدعوة إلى جميع اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور لمشاهدة مباريات بطولة الدورى العالمى "بريميرليج" لدعم المنتخب فى البطولة.

وأكد الدهراوى، أن الجميع داخل جدران الاتحاد يعمل كخلية نحل استعدادا لاحتضان واحدة من أقوى البطولات العالمية، خاصة أن الاتحاد الدولي للكاراتيه قد أشاد بحسن استضافة مصر للبطولات الدولية.

وأضاف الدهراوى أن هناك العديد من المفاجآت التى ستشهدها بطولة البريميرليج رافضا الكشف عنها نهائيا في الوقت موضحا أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل إخراج البطولة في أبهى صورها.