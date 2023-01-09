شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى كرة السلة رجال قبل انطلاق الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الرابعة فى ذهاب الدور الأول من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للمراكز من الأول إلى الثامن.

وقبل انطلاق المباريات، نكشف ترتيب الدورى وفقا لما أعلنه اتحاد كرة السلة، والذى جاء كالتالى...



ترتيب دورى السلة

ويتصدر الاتحاد السكندري والأهلى والزمالك أول 3 مراكز برصيد 6 نقاط لكل منهم.

وفى المركز الرابع والخامس والسادس يأتى طلائع الجيش و الجزيرة و سموحة على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق ، وعلى مستوى المركز السابع مصر للتأمين ثم الاتصالات فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط لكلا منهما.

ويلتقى اليوم الأهلى مع سموحة، والزمالك مع مصر للتأمين، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى، والجزيرة مع الاتصالات.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث بدأت مباريات الذهاب يوم 30 ديسمبر الماضى بينما ستنطلق مباريات العودة يوم 23 يناير الجاري على مستوى الجولة الأولى.