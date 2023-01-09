شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى 28 فبراير المقبل فى إياب دورى سوبر سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف مباريات دورى السوبر لكرة السلة سيدات بعد غد، الأربعاء، وتقام مباريات الجولة الرابعة من البطولة للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن، حيث أقيمت أمس مباريات ذهاب الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يلتقى سيدات سلة الأهلى مع الزمالك فى إياب الدور الأول 28 فبراير المقبل، على صالة الزمالك.

والتقى الأهلى مع الزمالك أمس فى ذهاب الجولة الثالثة وانتهت بفوز سيدات الأهلى بنتيجة 122/52 وبفارق 70 نقطة، ليواصل الأهلى تصدر البطولة، مقابل وقوع الزمالك في المركز الأخير بثلاثة نقاط فقط.

كان الأهلى قد فاز فى أول مباراتين أمام الطيران والاتحاد السكندري، بينما خسر الزمالك أمام سموحة والطيران.

يذكر أن اتحاد السلة وافق على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021/2022 لنادى الاتحاد السكندري "رجال".

وتلقى مجلس إدارة اتحاد السلة خطابًا من النادي الأهلي، يفيد بتنازله عن أى حقوق فى هذه البطولة، وإبداء رغبته فى تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر.