شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بابا فاسيليو مع غزل المحلة قبل رحيله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة فسخ تعاقده مع اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق، وتعيين عبد الباقي جمال مديرا فنيا للفريق، ومنحه صلاحية اختيار المدرب العام فى جهازه الفني، وذلك بعد وصول العلاقة بين المحلة وبابا فاسيليو إلى طريق مسدود.

تولى بابا فاسيليو المسؤولية الفني لفريق غزل المحلة منذ بداية الموسم الجارى، وقاد الفريق خلال 12 مباراة، فاز فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل فى 3 لقاءات، ليحصد الفريق 18 نقطة محتلاً المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري.

وأحرز لاعبو غزل المحلة تحت القيادة الفنية لبابا فاسيليو 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.



مشوار بابا فاسيليو مع غزل المحلة

وجاء رحيل بابا فاسيليو بعد الهزيمة التي تعرض لها غزل المحلة أمام بيراميدز برباعية نظيفة خلال مباراة الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد تراجع نتائج وأداء الفريق بشكل عام في الجولات الأخيرة، خاصة بسبب الأزمة المادية التي ضربت النادي ورحيل أبرز نجومه مع نهاية الموسم.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة رقم 13 من عمر المسابقة، حيث يبحث الفريق المحلاوي عن تصحيح مساره بعد أخر هزيمتين تعرض لهما في الدوري أمام سيراميكا وبيراميدز.