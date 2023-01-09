شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام طاهر محمد طاهر فى مران الأهلى وبيرسى تاو يبدأ المشاركة تدريجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى التدريبات الجماعية ‏التى أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة المصري التى تقام مساء الخميس المقبل باستاد ‏برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة فى بطولة الدوري الممتاز.‏

وانتظم «طاهر» فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة و‏أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.‏

بينما بدأ بيرسي تاو لاعب وسط الاهلي المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك فى ختام برنامجه التأهيلي.

وشارك «تاو» فى التدريبات البدنية الجماعية خلال مران الفريق اليوم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى «تاو» جلسة تدريبات منفردة في «الجيم» والتأهيل تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق.

واستانف الفريق تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة.