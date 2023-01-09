شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ناديا تحضر عمومية اتحاد الكرة وتأجيلها 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأجلت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم إلى غد، الثلاثاء، بسبب عدم بلوغ النصاب القانونى للحضور.

وانطلقت صباح اليوم، الاثنين، عملية تسجيل الحضو للجمعية العمومية، والمقرر انعقادها بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، لكن لم يصل عدد الحاضرين للنصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة، حيث حضر ممثلو 28 ناديًا من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية.

وتنص اللائحة على وجوب حضور (50% + 1) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، البالغ 129 ناديًا، لاكتمال النصاب القانوني من أجل انعقاد الجمعية العمومية، كما أبلغ مسؤولو الأندية التي حضرت مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ثقتهم في ما يتم اتخاذه من قرارات.

ووفقا للخطاب المُرسل من اتحاد الكرة للأندية قبل شهر من انعقاد الاجتماع جاءت بنود الجمعية العمومية كالتالي، التصديق علي محضر الاجتماع السابق، تعيين 3 أعضاء للمشاركة في تدوين محضر الاجتماع، اعتماد خطة الاتحاد القائم بتنفيذها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل قصيرة الأجل / طويلة الأجل، وتقرير مراقب الحسابات إن وجد، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد، تعيين مدققي حسابات مستقلين فور اقتراح مجلس الإدارة مراجعة، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص اشتراكات العضوية العاملة والمنتسبة (القسم الأول 1000 جنيه – القسم الثاني 500 جنيه – القسم الثالث 250 جنيه – القسم الرابع 100 جنيه )، فصل عضو بهيئة بالاتحاد المصري لكرة القدم (إن وجد)، قبول العضوية (أندية جديدة) إن وجد.