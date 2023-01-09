شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. نور الشربينى ملكة متوجة على عرش الاسكواش العالمى والان مع تفاصيل الخبر
وتربعت البطلة المصرية نور الشربينى على عرش أبطال مصر المتوجين بالألقاب فى الملعب الزجاجى، بعدما نجحت فى كتابة تاريخها الحافل بالألقاب، نور الشربينى حصدت اللقب رقم 31 فى تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة مصرية تحقيقاً للبطولات، ويليها البطلة المعتزلة رنيم الوليلى والتى توجت بـ24 لقب، كما تعتبر نور الشربينى أكثر لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش.
وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.
نور الشربيني نجحت في حصد 6 بطولات عالم، من بينهم 4 نسخ متتالية، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، 2021، وأخيراً 2022.