شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. نور الشربينى ملكة متوجة على عرش الاسكواش العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، واحدة من أبرز نجوم الاسكواش المصري والعالمي، ويحفل سجلها بالعديد من البطولات التى تزين مسيرتها الرياضية

ولدت نور الشربيني فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، البطلة المصرية فرغت حياتها خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطالا كبارا فى اللعبة، ودرست نور الشربينى الإعلام إلى جانب ممارسة اللعبة.

وتربعت البطلة المصرية نور الشربينى على عرش أبطال مصر المتوجين بالألقاب فى الملعب الزجاجى، بعدما نجحت فى كتابة تاريخها الحافل بالألقاب، نور الشربينى حصدت اللقب رقم 31 فى تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة مصرية تحقيقاً للبطولات، ويليها البطلة المعتزلة رنيم الوليلى والتى توجت بـ24 لقب، كما تعتبر نور الشربينى أكثر لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش.

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

نور الشربيني نجحت في حصد 6 بطولات عالم، من بينهم 4 نسخ متتالية، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، 2021، وأخيراً 2022.