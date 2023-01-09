شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية اتحاد الكرة وتأجيلها للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلى غد الثلاثاء بسبب عدم أكتمال النصاب القانوني بحضور 50٪؜ + 1 من أجمالي عدد الاندية البالغ 129 ناديا ممن لهم حق الحضور.

وانطلقت قبل قليل عملية تسجيل الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية - مشروع الهدف - بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة الميزانية الخاصة بالاتحاد عن السنة المالية المنتهية وبدء النشاط وخطة عمل مجلس الإدارة.

ووفقا للخطاب المُرسل من اتحاد الكرة للأندية قبل شهر من انعقاد الاجتماع جاءت بنود الجمعية العمومية كالتالي، التصديق علي محضر الاجتماع السابق، تعيين 3 أعضاء للمشاركة في تدوين محضر الاجتماع، اعتماد خطة الاتحاد القائم بتنفيذها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل قصيرة الأجل / طويلة الأجل، وتقرير مراقب الحسابات إن وجد، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد، تعيين مدققي حسابات مستقلين فور اقتراح مجلس الإدارة مراجعة، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص اشتراكات العضوية العاملة والمنتسبة (القسم الأول 1000 جنيه – القسم الثاني 500 جنيه – القسم الثالث 250 جنيه – القسم الرابع 100 جنيه )، فصل عضو بهيئة بالاتحاد المصري لكرة القدم (إن وجد)، قبول العضوية (أندية جديدة) إن وجد.