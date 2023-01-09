شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو وخالد عبد الفتاح ينتظمان فى التدريبات الجماعية للأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم التونسي محمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثا خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي، قبل بدء المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة لدوري الممتاز.