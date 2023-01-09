شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو وخالد عبد الفتاح ينتظمان فى التدريبات الجماعية للأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثا خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي، قبل بدء المران الجماعي.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة لدوري الممتاز.
وخاض الأهلى مرانه اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخطططية الخاصة بمباراة المصري.
وأدى فريق الأهلى فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ النواحي الخططية والتدريبات القوية، وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.
وكان الأهلي قد حصل على راحة يومي السبت والأحد بعد المباراة الأخيرة أمام إنبي التي أقيمت على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية عشرة التي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في ثلاث.