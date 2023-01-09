شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية تعود للقاهرة بـ21 ميدالية من بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود البعثة المصرية للإسكواش، اليوم الاثنين، بعدما حصدت 21 ميدالية من أصل 30 في بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش التى اختتمت فعالياتها أمس بمدينة برمنجهام الانجليزية.

إنجازات البعثة المصرية جاءت بواقع 6 ميداليات ذهبية من أصل 10، حيث نافست مصر فى جميع المراحل السنية، تحت 11 عام و13,15,17,19.

وحصد كل من: تاليا شريف، حازم ثروت، حبيبة رزق، مروان عسل، يوسف سالم، وأمينة عرفي، لقب البطولة في المنافسات السنية المختلفة ليحصدوا الميدالية الذهبية.

فيما حصد 8 لاعبين الوصافة والميدالية الفضية وهم: سهيلة حازم، ونور خفاجي، وفيروز أبو الخير ، ماليكة تيمور، سيف رفاعي، لي لي مشعل، مالك أحمد، إياد حسام، على المركز الثاني.

وأخيرا حصد البعثة المصرية 7 ميداليات برونزية بعد خطف المركز الثالث، وجاءت نتائج المصريين في الدور النهائي كالتالي:

منافسات تحت 11 سنة

ـ فوز تاليا شريف على مواطنتها لي لي مشعل في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 7-11, 6-11, 11-9, 11-2.

ـ فوز حازم ثروت على مواطنه مالك أحمد في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 10-12, 11-2, 11-1.

منافسات تحت 13 سنة

ـ فوز حبيبة رزق على مواطنتها ماليكة تيمور بمنافسات تحت 13 سنة بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-8.

منافسات تحت 15 سنة

- فوز مروان عسل على مواطنه سيف رفاعي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-4.

- هزيمة سهيلة حازم أمام الهندية أنهات سينج بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 8-11, 11-7, 11-5.

منافسات تحت 17 سنة

- فوز يوسف سالم على مواطنه إياد حسام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-9, 11-6, 11-4.

- هزيمة نور خفاجي أمام الأمريكية ماديسون هو بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 14-12.

منافسات تحت 19 سنة

- فوز أمينة عرفي على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-6, 4-11, 11-2, 11-6.