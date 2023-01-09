شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة كولر وفقرة للحراس وتدريبات قوية استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، استعدادًا لمباراة المصري التي تقام ‏مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخطططية الخاصة بمباراة المصري.‏

وأدى الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ النواحي ‏الخططية والتدريبات القوية ،‏ وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في ‏تدريبات الكرة.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة يومي السبت والأحد بعد المباراة الأخيرة أمام انبي التي أقيمت ‏على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية عشرة التي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في ثلاث