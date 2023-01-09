شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة كولر وفقرة للحراس وتدريبات قوية استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، استعدادًا لمباراة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخطططية الخاصة بمباراة المصري.
وأدى الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ النواحي الخططية والتدريبات القوية ، وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.
وكان الأهلي قد حصل على راحة يومي السبت والأحد بعد المباراة الأخيرة أمام انبي التي أقيمت على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية عشرة التي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في ثلاث