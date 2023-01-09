شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالمحلة: حل أزمة المستحقات قريباً.. وعبد الباقى لن يحتاج وقتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل شكرى، مدير الكرة بنادي غزل المحلة، أن المستحقات المتأخرة للاعبى الفريق سيتم حلها خلال أيام، مشيراً إلى أن كل الأندية تعانى الآن من أزمة مادية.

وقال شكري، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "مهمتنا ستكون صعبة مع فريق غزل المحلة فى ذلك الوقت، أشكر بابا فاسيليو على النتائج المحترمة التي حققها معنا، صادفه بعض سوء التوفيق في الفترة الأخيرة، لكنه قدم أداء مبهر مع الفريق.

وأضاف، عبد الباقي كان الأقرب لتولى المسؤولية بصفته عمل مع بابا فاسيليو لفترة ويعلم قدرات الفريق واللاعبين ولن يأخذ وقت للتعرف عليهم، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة.

وتابع، "الفترة الحالية معظم الأندية تعاني من مشاكل مادية ومستحقات متأخرة، في غزل المحلة المستحقات المتأخرة شهرين فقط ليست أزمة كبيرة، هناك أندية موقفها أصعب منا، اللاعب بمجرد نزوله الملعب ينسى المستحقات والفلوس وينظر لإسم النادي واسمه.

وأكمل متحدثاً عن المستحقات المتأخرة، الأمور ستكون في نصابها الصحيح خلال أيام سيحصل اللاعبون على مستحقاتهم، و"النادي عمره ما كل جنيه على حد"، في جميع الأحوال مسألة المستحقات ليست أزمة لأنك ستحصل عليها لكن الهزيمة لا يمكن معالجتها.

واختتم كاشفاً عن الجهاز الفني الجديد،تم الاتفاق على تعيين عبد الباقي مديراً فنياً، ومدرب عام من وادى دجلة ومعهم عمر إسلام وناصر فاروق، وباقي الجهاز مثلما هو، وتم تعيني كمدير كرة.