شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب اليد النهائية فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب اليد، القائمة النهائية للمنتخب فى بطولة العالم بالسويد وبولندا خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجارى.

وجاءت القائمة كالتالى :

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد ممدوح هاشم -شادى خليل

الظهير الأيمن: مهاب سعيد - محسن رمضان

الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح

صانع اللعب: أحمد هشام دودو - سيف الدرع - أحمد خيري

وشهدت القائمة استبعاد عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي، وتواجد فيها 3 حراس مرمى و16 لاعبا.

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية في برشلونة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.