الامارات | غسان سركيس مدرباً لـ "أهلي حلب" في دوري السلة السوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي "أهلي حلب" السوري تعاقده رسمياً مع المدرب اللبناني المخضرم غسان سركيس، لقيادة دفة الفريق الأول لكرة السلة في الاستحقاقات المقبلة، بدايةً من الدوري السوري الممتاز.



وأصدر النادي السوري بياناً رحب خلاله بالمدرب اللبناني، بالإضافة إلى سرد سيرته الذاتية الغنية بالإنجازات والكؤوس، وذلك بعد التوقيع رسمياً مع سركيس الذي حل في قيادة فريق الرجال السلة في "أهلي حلب" خلفاً للمدرب الأرجنتيني فوكاندو بتراتشي عقب فسخ النادي عقده مع بتراتشي بالتراضي.



يحفل غسان سركيس بمسيرة حافلة، بعد أن توج بالدوري اللبناني في 9 مناسبات، ومثلها التتويج بالكأس، كما حصد بطولة غرب آسيا للمنتخبات في مناسبتين، ومثلها في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، بجانب تتويجه بكأس العرب للأندية، وأخرها التتويج بالدوري وكأس السوبر الليبي.