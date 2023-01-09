كأس العالم للأندية .. كهربا في قائمة الأهلي وخروج المصابين

الشارقة - اميمة ياسر - اختار الجهاز الفني للأهلي القائمة الأولية للفريق التي ستخوض بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومعاونوه على قيد 35 لاعبا، استغلالا للوائح الفيفا في القائمة الأولية التي سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا مع إضافة أو استبدال لاعبين بحلول يوم 30 يناير المقبل.

سيتواجد في القائمة، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مع انتظار حسم موقفه من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد انتهاء عقوبة إيقافه في 11 يناير الجاري.

ولم يسدد كهربا حتى الآن الغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي، مع اتجاهه لإيداع جزء من مبلغ الغرامة كحل قانوني يبدي فيها حسن النية، ليستطيع المشاركة في المباريات مجددا.

ستضم قائمة الأهلي الأولية أيضا اللاعبون الجدد المنضمون هذا الشهر، وهما محمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح، مع انتظار حسم صفقة مروان عطية، لاعب وسط الاتحاد السكندري، التي أعلن نادي الزمالك الانسحاب منها قبل يومين.

في المقابل، خرج من القائمة الثنائي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، أكرم توفيق وكريم فؤاد.