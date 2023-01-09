شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أندية ترفض "هوجة" تغيير المدربين.. الأهلى والزمالك وفيوتشر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وصول قطار مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية للمحطة رقم 12، اشتعلت المنافسة بين الأندية لحصد الثلاث نقاط، وتساقط العديد من الضحايا بين المدربين بعد تراجع نتائجهم مع عدد من الفرق، ورفعت نصف أندية الدورى شعار "التغيير الفني" لتصحيح المسار قبل فات الآوان.

ورغم هوجة التغيير التي يشهدها الدوري المصري بين المدربين، احتفظت 9 أندية بمدربيها رافضة إجراء أى تعديلات فنية، سواء لتحسن نتائجها أو لثقتها فى مدربيها خلال الفترة الحالية، وأنهم قادرون على تعديل المسار لكنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت.

الأهلي يثق في كولر

يثق النادي الأهلي في قدرات مديره الفني السويسري مارسيل كولر، لاستعادة اللقب الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر نسختين، خاصة أن كولر يحقق نتائج طيبة مع الفريق، حتى بعدما نجح فى اختباره الأول بحصد بطولة السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في قمة المسابقة برصيد 30 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 12 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.

الزمالك يرفض التخلي عن فيريرا

مازال نادي الزمالك متمسكاً بمدربه البرتغال جوسفالدو فيريرا، والذ قاد الفريق لحصد لقب بطولة الدوري في الموسم الماضي، ليواصل عروضه القوية مع الزمالك في الموسم الجاري، ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز الزمالك في 7 مباريات وتعادل في 4 أخرى، وخسر مباراة وحيدة، وأحرز لاعبو الزمالك 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

علي ماهر يخطف لقب الأفضل مع فيوتشر

خطف علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن جدارة واستحقاق لقب أفضل مدرب وطني في الدوري حتى الآن، بعدما قاد فريقه لتحقيق سلسلة من اللاهزيمة في أول 12 جولة بالدوري ليستقر في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بعدما خاض أبناء على ماهر 12 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 7.

غريب يعدل مسار المقاولون

نجح شوقي غريب في صناعة المستحيل مع المقاولون العرب، بعدما قاد الفريق إلى البقاء في المسابقة خلال الموسم الماضي، حيث كان ذئاب الجبل قاب قوسين أو ادنى من الهبوط إلى القسم الثاني لتراجع النتائج، ليستكمل شوقي غريب مهمة التصحيح خلال الموسم الجاري ويقود المقاولون إلى التواجد في المركز الخامس بالدوري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

سيراميكا وسموحة والحدود والداخلية والاتحاد يتمسكون بمدربيهم

4 أندية أخرى رفضت تغيير مدربيها حتى الآن رغم تراجع النتائج، وأكدت ثقتها في المدربين، مثل فريق سيراميكا الذي جدد ثقته في أحمد سامي رغم تواجد الفريق المركز العاشر، وسموحة الذي يحتفظ ببقاء طارق العشري أيضاً حتى الآن رغم التواجد في المركز الـ 14، وكذلك الاتحاد والذي يتمسك بمدربه الصربي زوران متواجدً في المركز السادس، والداخلية بقيادة رضا شحاتة في المركز الـ 17، وحرس الحدود بقيادة أحمد أيوب في المركز الـ 16.