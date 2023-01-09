شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يقترب من العودة للمشاركة فى المباريات مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، من العودة للمشاركة فى المباريات مع الفريق، بعد غيابه لفترة طويلة، وذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج الذى وضعه على ماهر مدرب الفريق لتجهيزه، وشارك ناصر ماهر في التدريبات الجماعية لفيوتشر استعداداً لبيراميدز، حيث عقد علي ماهر جلسة خاصة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الفنية على هامش المران.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة بيراميدز فى اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض أبناء على ماهر 12 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 7.

فيوتشر نجح فى انتزاع 3 نقاط ثمينة خلال المواجهة الأخيرة بالدوري، بعدما قلب الطاولة على سيراميكا ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة 12.

على الجانب الآخر، يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة وذلك بعدما خاض 12 مباراة حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.

وأبدى علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، سعادته بعد فوزه المثير على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

وقال ماهر، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء لقناة أون تايم سبورتس، إن فريقه صنع حالة في الدوري المصري ووصوله إلى الوصافة يعد إنجازا كبيرا في رأيه ولكن الأهم الحفاظ عليه والاستمرارية في المنافسة على لقب الدوري.