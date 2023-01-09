شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فكرى الصغير: الإسماعيلى لم يستفد بـ30 لاعباً تعاقد معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فكرى الصغير، لاعب الإسماعيلي السابق، أن هناك مشكلة إدارية وفنية كبيرة بالقلعة الصفراء، خاصة فيما يتعلق باختيار اللاعبين والصفقات الجديدة بالنادي.

وقال الصغير فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "الاسماعيلي يعانى من الأخطاء الفنية منذ عدة سنوات، ولكن هذا الموسم الأخطاء زادت بشكل كبير، لا يرضينا أن يكون النادي فى وسط الجدول فما بالك بتواجده في المركز الأخير، الإسماعيلي ترتيبه الطبيعي بعد الأهلي والزمالك ولا نستحق هذه المكانة".

وأضاف نجم الإسماعيلى السابق، المشكلة فى كل حاجة إدارية وفنية، لا أعلم من جمع كوكتيل اللاعبين الموجود حالياً في النادي، لا أعرف من أتى بهم ليضعونا في المركز الأخير، صرفنا مبالغ طائلة لضم 30 لاعب خلال الموسم الماضي والجاري، فهل منطقي أن نكون في المركز الأخير.

واختتم، تعاقدنا مع لاعبين يعتبرون نجوماً لكن هناك لاعبين لم يلعبوا منذ سنوات، مثل حمدي النقاز وصالح جمعة، كل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم جاءوا مجاناً ولم نضمهم لتألقهم ومشاركتهم.

وتراجع النادي الإسماعيلي بعد هزيمته أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط فقط، حيث خاض الاسماعيلي 12 جولة فاز في واحدة وتعادل في 4 مباريات وخسر 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الاسماعيلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 15 هدفاً.