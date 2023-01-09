الامارات | التذكرة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. "فوق الخيال" قيمتها أكثر من 2 مليون ريال لمشاهدة رونالدو وميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ عن طرح تذكرة لحضور كأس موسم الرياضي بمواصفات خيالية.



وذكر على حسابه في "تويتر" إنه: "لأول مرة .. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا.. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج #كأس_موسم_الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس ينتهي يوم 17 المزاد".



وأضاف: "ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال (ريعها كامل لمنصة احسان الخيرية



وتابع قائلاً: "أنا داخل المزاد الان بـ 2 مليون ريال لهذه التذكرة ... نشوف كم توصل



ومن المقرر إقامة مباراة "كأس موسم الرياض" بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق مكون من نجوم نادي الهلال ونادي النصر السعوديين في 19 يناير الجاري، على استاد فهد الدولي.



وقد تصبح تذكرة دخول المباراة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بعدما وصلت بشكل مبدئي إلى 2 مليون ريال.



ومن المقرر أن تشهد المباراة أول مواجهة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى النصر السعودي.